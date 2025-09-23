秋の彼岸の中日となる23日、長野市浅川の霊園には朝から多くの人が墓参りに訪れていました。およそ6400の区画がある長野市霊園。朝から家族連れなどが訪れ、お墓を掃除したほか、先祖を思い手を合わせていました。墓参りに訪れた人は「とりあえず家族、今のところ無事でやってますと（先祖に）報告に来ました。」「いつも見守ってくださっているような気がしていて、ありがとうと伝えに来た。」「毎年来ているが、みんなの健康を守