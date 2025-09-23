◆パ・リーグ楽天７―０日本ハム（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの八木裕打撃コーチが、ベンチに“復帰”した。９日のソフトバンク戦（エスコン）、８回に近藤が二飛に倒れた際、折れたバットがベンチにいた八木コーチの左側頭部に直撃。札幌市内の病院で精密検査を受け、頭部の裂創縫合を行い、脳内の一部出血と腫れで１週間程度入院していた。すでにベンチ裏では選手と対話していたが、この日は試合後に行われた