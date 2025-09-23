水泳と自転車、長距離走の3種目を行う過酷な競技として知られる「トライアスロン」の大会が山形市の蔵王温泉を舞台に今月20日、初めて開かれました。国内屈指の高低差がある難しいコースに全国から集まった鉄人たちが挑みました。ことし、初めて開催された大会には全国各地からおよそ300人がエントリーしました。奈良から参加の選手（48）「完走できるかかなり不安。かなりアップダウンがあると聞いているので。」東京