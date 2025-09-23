ポンド売り反応、英ＰＭＩ速報値が予想下回る＝ロンドン為替 ９月英ＰＭＩ速報値は、製造業、非製造業ともに予想を下回る結果だった。これを受けてポンド売り反応が広がっている。ポンドドルは安値を1.3497レベルに更新。ポンド円は199.33レベルに安値を更新。対ユーロでも一気に安値を広げている。 GBP/USD1.3501GBP/JPY199.36EUR/GBP0.8740 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30