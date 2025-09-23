欧州株 堅調に始まるインフォニオン、ＳＴマイクロなど半導体株が上げ主導 東京時間17:37現在 英ＦＴＳＥ100 9243.34（+16.66+0.18%） 独ＤＡＸ23676.32（+149.27+0.63%） 仏ＣＡＣ40 7905.73（+75.62+0.96%） スイスＳＭＩ 12136.03（+9.89+0.08%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:37現在 ダウ平均先物DEC 25月限46760.00（+36.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ