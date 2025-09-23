「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）横綱豊昇龍が平幕若元春をすくい投げで下し、初日から１０連勝とした。横綱大の里は平幕琴勝峰を突き出しで破り１敗（９勝）を守った。小結安青錦が平幕伯桜鵬を寄り切りで破り、６連勝で８勝目（２敗）を挙げ勝ち越しを決めた。伯桜鵬は４敗目。平幕正代は平幕隆の勝に押し出しで敗れ、ともに８勝２敗に。平幕竜電も平幕明生に送り出しで勝ち８勝。大関琴桜は関脇