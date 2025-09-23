お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が22日、自身のXを更新。異例の呼びかけを行った。屋敷は相方・嶋佐と並んで土下座する写真を投稿。「明日は静岡単独です！何故かキャパ1500人の会場を押さえてしまったため、チケットがまだまだあります！！皆さん助けて下さい」と呼びかけた。今年結成15周年のコンビ。全国7都市23公演の単独ライブを開催しており23日は静岡公演だった。コンビは昨年も単独ライブを開催、追