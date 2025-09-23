大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）――横綱豊昇龍は若元春をすくい投げで退け、ただ一人初日から１０連勝。横綱大の里は琴勝峰を問題にせず突き出し９勝目。大関琴桜は関脇霧島を寄り切り７勝。霧島は５敗。関脇若隆景は平戸海の寄りに土俵を割り、大関昇進が厳しくなる５敗。小結安青錦は伯桜鵬を寄り切り、２敗で勝ち越しを決めた。小結高安は豪ノ山を寄り切り３勝。元大関正代が平幕の隆の勝に敗れ、２