アジア大会1年前イベントで、大会への招待状を受け取る日本選手団の井上康生団長（右）＝23日、名古屋市来年の愛知・名古屋アジア大会に参加する各国・地域の関係者を集めた大会組織委員会の「選手団長セミナー」が23日、名古屋市で始まり、日本選手団の団長を務める日本オリンピック委員会（JOC）の井上康生常務理事は「東京五輪で見せられなかった、アスリートが頑張る生の姿を届けたい。スポーツの多様な価値観を発信する」と