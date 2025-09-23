お笑いタレントのAMEMIYAさんが1日警察署長を務め、“あの曲”に合わせて交通事故防止を呼びかけました。AMEMIYAさん「交通安全、続けましょう〜」「秋の全国交通安全運動」が21日から始まり、きょう（23日）、警視庁大崎警察署の1日署長を務めたのは、お笑いタレントのAMEMIYAさんです。AMEMIYAさんは参加者と一緒に、横断歩道の渡り方や反射材の重要性などを学びました。イベントでは、AMEMIYAさんによる交通安全ライブも行われ