絶好の行楽日和となった秋分の日の23日、宮城・石巻市のグラウンドに集結したのは白、緑、青、オレンジ色のティラノサウルス。この集団は、着ぐるみ姿で競争するティラノサウルスレースの参加者です。記念撮影にポーズを決める様子や、カメラマンを威嚇するちびっ子ティラノサウルスも。レース前は参加者全員でラジオ体操。リズムに合わせて飛び跳ねたり体をひねったりしました。本番のレースでは、脚と腕を懸命に動かして走りだす