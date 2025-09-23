レバンガ北海道が大きく生まれ変わろうとしている。 新指揮官には、クラブ創設初年度にヘッドコーチを務めたトーステン・ロイブル氏が就任した。 「スタイル的には速い展開を意識した現代的なバスケットにフォーカスしています。ショットクロックが十分に残っている中でも積極的にシュートを狙うので、今シーズンは攻撃力のあるチームになるんじゃないかなと。ディフェンスに関して