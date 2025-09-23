【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「桜は小さくて素朴な花なのに、何千と並ぶと、とても壮大な美しい景色を作り出す。そういう恋であって欲しいという気持ちを込めて『Sakura』を歌った」（Myuk） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。9月はシンガーソングライターのMyukが担当MCとして登場。 9月23日のJ-WAVE『GRAN