Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。一般的なカッターナイフだと3Dプリントのサポート材除去やプラ素材のカットに時間がかかりますよね。できればもっと効率化したい。そんなストレスを大幅に改善してくれるのが、毎秒4万回振動のコードレス超音波カッター「Hanboost C1」。205gの軽量さでコードに邪魔されない快適作業を実現。