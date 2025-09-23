9月22日（月）に最終話（第11話）が放送された、磯村勇斗主演の学園ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（フジテレビ系）。今クールのなかでそこまで目立った作品ではなかったと思う。けれど、語彙力が乏しいと思われてもかまわないぐらい、最終話を観終えての感想はシンプルに一言。すげぇよかった!!■学園ドラマの主人公ながら、職業は教師ではなく「弁護士」舞台は男子校と女子校が合併し、共学化したばかりで