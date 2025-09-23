Xでのバズりをきっかけに、様々なメディアに出演中のSKE48の相川暖花。これまでのアイドル人生、話題を集めているXのポストやSNSのこと、そして、キャリア11年でチャンスを掴んだこれからの目標を語った。●ヲタク約1名の衝撃SNSでバズるアイドルは数多いる。ルックスの美しさやダンスの可愛さ。セクシーさやツッコみどころのあるボケ。様々な文脈でSNS上のタイムラインに、今日もバズったアイドルの投稿が登場する。しかし