秋の全国交通安全運動にあわせて、埼玉県警は「梨」が入った和菓子を配るなどして交通事故の防止を呼びかけました。埼玉県警久喜署は23日、埼玉県白岡市のコミュニティセンターで地元の特産品の「梨」が入ったどら焼きを配って、交通事故「なし」を呼びかけました。また、これに先立ち会場では、早稲田大学の落語研究会による交通安全を呼びかける「落語」が行われたほか、市職員や警察官による「寸劇」も行われ、参加した高齢者ら