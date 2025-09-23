news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「リンゴをガブッ！クマ被害相次ぐミツバチ巣箱も…」のニュースについてお伝えします。◇◇◇画面左下に映る黒い物体。そこから白い湯気が立ち上っています。映っていたのは、クマのおしり。これは、岩手県奥州市のリンゴ農園で撮影された無人カメラの映像。クマはリンゴの木を見つけると、前足を木にひっかけ器用にリンゴをくわえ、そのまま座り込んで食べる姿がカメラに映っ