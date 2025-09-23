パティシエの鎧塚俊彦氏（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。2015年に54歳で亡くなった妻で女優の川島なお美さんの10年目の命日の前日となった思いをつづった。「明日の命日を前に準備は万端」とつづり、真っ赤なバラを備える川島さんのお墓でのショットをアップした。「本日『川島なお美動物愛護賞受賞式』＆『エンジン01保護犬猫譲渡会』へ向けて出陣致します」と記した。この投稿に、フォロワーからは「素敵です