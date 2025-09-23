■全国の24日（水）の天気高気圧の中心は東へ離れますが、北日本や東日本に勢力を残しそうです。北日本と東日本は、広く秋晴れとなるでしょう。一方、日本海には前線を伴った低気圧が進みそうです。西日本は、湿った空気が流れ込むため雲に覆われ、九州や四国を中心に雨が降りそうです。九州では激しく降り、宮崎県など太平洋側の地域は大雨となる所があるでしょう。土砂災害などに十分注意が必要です。最低気温は、九州で25℃を下