◇プロ野球パ・リーグ 楽天7-0日本ハム(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追う日本ハムは序盤に先制を許すとその後も投手陣が粘れず7失点。打線も援護することができず、2試合連続の完封負けを喫しました。この日の先発・孫易磊投手は先頭に2塁打を浴びると、 黒川史陽選手の2ランを浴び失点。2回にもヒットと2つの四球で1アウト満塁のピンチを迎え、ゴロの間に1点を失い2回でマウンドを降ります