OECDの成長率予測【ブリュッセル共同】経済協力開発機構（OECD）は23日公表した経済見通しで、2025年の世界全体の実質経済成長率を3.2％と予測した。トランプ米政権の関税強化に先立ち、企業が駆け込みで生産や貿易を活発化させたことを反映し、6月の前回予測から0.3ポイント上方修正した。日本は1.1％と前回から0.4ポイント引き上げた。OECDは26年の世界の成長率を据え置き、2.9％と予想した。「駆け込みの終了や高い関税率が