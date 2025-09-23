5回、投手交代を告げた日本ハムの新庄監督（左端）＝エスコンフィールド日本ハムは投打とも振るわず、2連敗を喫した。来日2度目の先発だった孫易磊が立ち上がりからつかまり、救援陣も失点を重ねた。打線は散発3安打で2試合連続無得点。楽天はハワードが七回途中まで無失点で無傷の5連勝とした。2回、満塁のピンチで孫易磊（左端）の元に集まる日本ハムナイン＝エスコンフィールド