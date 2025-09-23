お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子の性別を明らかにした。動画では、井戸田の妻でモデル・蜂谷晏海が夫へサプライズでおなかの子供の性別を発表。井戸田がジェンダーリビールハンバーグを切ると、中から男の子を示す卵が現れた。第2子が男の子だと分かり、井戸田は「うれしい！弟じゃん」と胸に手を当てて感慨。2人目の子供の性別は「勝手に女の子だと思ってた」と