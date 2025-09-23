三重県津市の松菱百貨店にある「選べるガチャガチャランド」は、ガチャガチャを回すことなく約600種類から自由に選べる新感覚のガチャガチャで、県外から足を運ぶ人も多く話題を集めています。 ■回さないで選べるガチャガチャ 三重県津市の松菱百貨店にある「選べるガチャガチャランド」は、カプセルが入ったカゴがずらりと並びます。 サンリオやディズニーといった定番人気のほか、ライトが光る「