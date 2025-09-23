「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）新三役の小結安青錦が平幕伯桜鵬を寄り切りで破り、６連勝で８勝目を挙げ勝ち越しを決めた。伯桜鵬は４敗目。立ち合いで低く相手に食らいついた安青錦は、取組後はＮＨＫのテレビ中継でインタビューを受け第一声は「まあ、これからっす」。この日の相撲は「左を差して、下から前に進めてよかったです」と振り返った安青錦。小結として臨む今場所について「特に。師匠に言