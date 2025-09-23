お笑いタレントのなるみ（53）とナインティナイン岡村隆史（55）がMCを務めるABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時17分、関西ローカル＝TVer見逃し配信あり）が、ゴールデンSPを放送することが分かった。同局が23日、発表した。特番では「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」を放送する。番組ではこれまで、将来関西に戻ってきたい岡村のために、さまざまな街を紹介してきたが、岡村は一向に決断せず。そうこうし