ロッテの木村優人が24日の西武戦に先発する。木村は球団を通じて「自分の投球をすることを第一に考えて、前回悔しい思いをしているので、やり返す気持ちで頑張ります」とコメント。木村は今季ここまで21試合に登板して、2勝2敗5ホールド1セーブ、防御率3.81の成績を残している。西武戦の先発は2度目となる。