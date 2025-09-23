ノア２３日の後楽園ホール大会で稲葉大樹（３７）が緊急搬送された。この日の第一試合で稲葉はガレノ、拳王、リッキー・ナイトＪｒ．と組んで、ＫＥＮＴＡ＆征矢学＆佐々木憂流迦＆遠藤哲哉との８人タッグマッチに臨んだ。終盤、稲葉は征矢にコーナーからダイビング・ボディプレスを放ったが、かわされヒザをマットに強打。右太ももを押さえたまま動きが止まった。征矢に引き起こされデスバレーボムで３カウントを奪われたが