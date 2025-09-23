７日に閉幕した全米の車いすテニス男子シングルスで、史上３人目の生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者、小田凱人（東海理化）が、２７日に開幕する男子車いすテニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）に凱旋（がいせん）する。開幕を前にした２２日、小田は都内で取材に応じ、同大会では「まず最速サーブは出したい」と宣言だ。今大会は、