山形市の旧大沼山形本店の老朽化した屋上の看板を撤去する工事が22日夜、始まりました。旧大沼を含む市中心部の再開発について山形市は、今年度中に基本構想を策定すると明らかにしました。山形市都市振興公社によりますと、山形市七日町の旧大沼山形本店の屋上にある大看板は、老朽化により鉄骨の腐食などが進み、強風による脱落や落下の危険があるということです。対策のため、公社は大看板を撤去することを決め、22日夜から工事