◆イースタン・リーグヤクルト４ｘ―３巨人（２３日・戸田）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が２号２ランを含む２安打を放った。イースタン・ヤクルト戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。初回２死一塁で中前安打を放つと、２点を追う６回１死二塁ではカウント１ボール２ストライクから左腕・石原の内角の変化球を捉えて低い弾道で左翼席へと運んだ。２軍戦では８月１２日のイースタン・楽天戦（Ｇタウン）で放って以来、４２日