◆大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）をすくい投げで退け無傷１０連勝。単独トップを堅持した。先場所は不覚を取った西前頭４枚目・若元春（荒汐）に、鋭い立ち合いから右をのぞかせると、一気に投げた。７日目から３日連続で、土俵に詰まる場面が続いたが、運動神経の良さで白星をつかんできた。前日も先場所優勝の東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）の突き押し