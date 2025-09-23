YouTube動画『むしろ給料の15%が社会保険料で奪われます！中小企業はもう撤退するしかないのか？』で脱・税理士の菅原氏が登場し、最低賃金引き上げに関する正しい情報と、その影響について独自の視点で語った。冒頭、菅原氏は「最低賃金水準でしか賃金を払えない会社はそもそも競争に負ける。社員に還元できる設計を持て」と強い言葉で問題提起した。 最低賃金は「10月1日に一斉改定」という通念があるが、実際は都道府県ごと