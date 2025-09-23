YouTubeチャンネルにて公開された「【寝る前】手をもむだけで、全身の疲れを癒し、自律神経を整える方法！寝たままOK!」の動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、手もみセラピーによる自律神経のセルフケアを解説した。 音琶氏は冒頭で、自律神経の乱れが血流の停滞や体の冷えにつながり、日常の不調に結びつきやすいと指摘。就寝前に手を押すだけで取り入れやすいケアを示し、血液やリンパの巡りを意識した実践を提案