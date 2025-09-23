落語家の林家たい平（60）が23日、自身のブログを更新。自宅で火災が発生したタレントの林家ペー（83）とパー子（77）夫妻に会ってきたことを報告した。たい平は「昨日ペー師匠、パー子姉さんに仕事の合間を縫ってお会いしてきました！元気に気丈に舞台を務めてましたがまだまだ大変なことがたくさんありそうです」と、夫妻に会ったことを明かし、様子を伝えた。たい平は20日にもブログを更新し、夫妻や同じマンションの住人