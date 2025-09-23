◇大相撲秋場所10日目（2025年9月23日東京・両国国技館）大相撲秋場所は23日、東京・両国国技館で10日目の取組が行われ、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が初日からの連勝を10に伸ばした。先場所で敗れていた若元春をもろ差しから豪快にすくい投げ。盤石の相撲で無敗を守った。ここまで1敗で大の里と並んでいた正代は隆の勝に押し出されて痛恨の2敗目。勝った隆の勝も8勝2敗となった。前日に若元春を下し、歴代3位タイの