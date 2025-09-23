「愛・地球博」が開催された2005年に開業したリニモが、運賃を値上げを申請しました。全ての区間で一律40円アップとなる見通しです。リニモを運行する愛知高速交通は、消費増税に伴う改定以外では初となる運賃の値上げを、中部運輸局に申請したと発表しました。2キロまでの区間は現行の170円から210円に、4キロまでは240円から280円とするなど、全ての区間で一律40円の引き上げを予定しています。定期券は通勤定期1カ月で最