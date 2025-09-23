25-26シーズンのプレミアリーグは第5節までが終了した。昨季の1月にグレアム・ポッター監督を招聘し、上位進出を目指すウェストハムだが、ここまでの5試合では1勝4敗。勝ち点3で19位に沈んでいる。5試合で5ゴールと得点は奪えているものの、守備が崩壊している。5試合で13失点は多く、現状リーグワーストの成績となっている。『TheGuardian』によると、クラブ内ではポッター監督の解任について話し合いが行われており、すでに後任