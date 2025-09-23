マンチェスター・シティで大きく飛躍し、2024年にアトレティコ・マドリードに加入したフリアン・アルバレス。新天地でも素晴らしいパフォーマンスを披露しており、昨季はクラブW杯も合わせると、公式戦57試合に出場して29ゴール8アシストを記録するシーズンとなった。今後もアトレティコでの活躍が期待される同選手だが、『FICHAJES.NET』によると、早くもアルゼンチン代表FWはクラブからの退団を希望しているという。アトレティコ