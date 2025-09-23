大山は苦手のケイから価値ある一発を放った（C）産経新聞社9月23日のDeNA戦（横浜）に「5番・一塁」で先発出場した阪神・大山悠輔がチーム天敵のアンソニー・ケイから価値ある一発を放った。【動画】天敵ケイから価値ある一発！大山の豪快アーチシーン1点ビハインドの6回先頭の打席。追い込まれてから、ケイの内角のカットボールを一閃。同点となる12号ソロを放った。低い弾道で飛び出した打球は虎ファンが待つ左翼スタンド