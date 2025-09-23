◆大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、先場所優勝の東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を突き出し、９勝目とした。先場所敗れた相手に、左から突いて体勢を崩し、そのまま圧倒し、１敗を守った。圧倒的なパワーで白星を積み重ねてきたが、前日は、一瞬、ひやりとさせる相撲となった。西前頭４枚目・若元春（荒汐）に後ろ向きになりながらも、素早く向き直り、逆に怒とうの攻めで勝った。「背