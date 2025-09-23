アメリカ・ニューヨークで、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれ、パレスチナの国家承認をフランスが宣言しましたが、アメリカや日本などは見送りました。フランスなどがパレスチナ国家を承認すると、何が変わるのでしょうか。フランス・パリ支局の佐藤篤志記者（NNNパリ）に聞きます。そもそも国家の承認は対等の国家と認定することなので、例えば外交関係を持つことができます。実際、フランスは条件が揃えば、パレス