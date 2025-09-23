松竹は23日、東京・歌舞伎座の「秀山祭九月大歌舞伎」の昼の部への出演を体調不良のため見合わせていた歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんが、24日の千秋楽公演で復帰すると発表した。松竹によると、20日の公演で膝がふらついた場面があったといい、大事を取って21日の公演を休んだ。22、23日は別の出演陣による公演だった。