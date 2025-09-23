3回オリックス2死一、二塁、太田の左前打で二走紅林が先制の生還。捕手嶺井＝みずほペイペイドームソフトバンクが全て1点差負けで4連敗。一回無死二塁、二回無死一、三塁を逃すなど、連日の零敗となった。オリックスはこの4連戦全勝。三回の太田の適時打で挙げた1点を4投手によるリレーで守り、六回まで投げた田嶋が7勝目。