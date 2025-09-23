南の海上には二つ台風がありますが、あす（水）にかけて、新たに台風が発生してトリプル台風になりそうです。日本への影響はあるのでしょうか。【台風情報】南シナ海にある台風18号は、大型で猛烈な勢力で発達の最盛期を迎えています。このあとも西寄りに進み、あすからあさってにかけて、中国大陸南部に上陸するでしょう。日本からは離れて進みますが、沖縄ではうねりを伴った高波にご注意ください。台風19号は、日本の東の海上に