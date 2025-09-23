「日本ハム０−７楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムは投手陣が崩れて痛恨の連敗。２試合連続の完封負けでレギュラーシーズン本拠地最終戦を飾れなかった。これでソフトバンクの優勝マジックは一つ減って「５」となった。先発の孫易磊は２回３安打３失点。初回に黒川に先制の右越え２ランを浴びると、二回にも２四球などで１死満塁のピンチを招き、併殺崩れの間に３点目を失った。リリーフ陣も五回に代打・フラ