資料香川県空撮 香川県の地域情勢が発表されました。2025年8月の景況判断は「持ち直しの動きが続いている」です。 官公庁、法人などの統計資料をもとに香川県の地域情勢に関する指標をまとめたものです。 8月の景況判断は、6月、7月と同じ「持ち直しの動きが続いている」です。8月の日本銀行高松支店の金融経済概況は「持ち直している」、内閣府の月例経済報告は「米国の通商政策などによる影響が一部に見られるものの