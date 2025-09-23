【漫画】娘がいじめをしてました【漫画】本編を読む「うちの子に限って」そう思っていたが、もし娘がいじめをしていたら？そんな事実を知らされた時、親はどうすればいいのだろうか。今回は、いじめの加害者と被害者、双方の親の視点から描いた、しろやぎ秋吾さん(@siroyagishugo)の漫画『娘がいじめをしていました』を紹介する。いじめた本人でもいじめられた側でもなく、何があったか直接は知らない保護者の視点で淡々と描かれる