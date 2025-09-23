紅葉見頃予想マップ（ウェザーニューズのサイトより） 民間の気象予報会社・ウェザーニューズが2025年の紅葉の見頃を予想しています。中国地方・四国地方は、平年並みかやや遅くなる予想です。 岡山県鏡野町にある奥津渓は11月6日ごろ、高松市の栗林公園は11月23日ごろの予想です。 ウェザーニューズによりますと、中国・四国地方は、10月上旬～中旬の間、曇りや雨の日が